Авторы Fallout 76 вместо дисков с игрой продают картон

Покупатели дисковых копий ролевой игры столкнулись с сюрпризами от компании Bethesda.

Как оказалось, издатель положил в коробочную версию игры для персонального компьютера не диски, а круглые картонки. На них изображён логотип игры, ключ активации и руководство к дальнейшим действиям.

В частности, разработчики советуют зайти на их официальный сайт, создать учётную запись или войти в уже готовую, а также активировать ключ в своём аккаунте. После этого геймеры получат доступ к игре.