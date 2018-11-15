Авторы Fallout 76 вместо дисков с игрой продают картон
Фото: © Facebook / AkiosBakery
Покупатели дисковых копий ролевой игры столкнулись с сюрпризами от компании Bethesda.
Как оказалось, издатель положил в коробочную версию игры для персонального компьютера не диски, а круглые картонки. На них изображён логотип игры, ключ активации и руководство к дальнейшим действиям.
В частности, разработчики советуют зайти на их официальный сайт, создать учётную запись или войти в уже готовую, а также активировать ключ в своём аккаунте. После этого геймеры получат доступ к игре.
После этого необходимо будет скачать более 50 гигабайт файлов с игрой. Что же касается версии для консолей, то для них разработчики использовали настоящие диски, однако они содержат только 300 мегабайт информации, а остальные 50 гигабайт нужно будет скачивать по сети.