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Опубликовано 14 ноября 2018, 21:03

Авторы Fallout 76 вместо дисков с игрой продают картон

Фото: &copy; Facebook / AkiosBakery

Фото: © Facebook / AkiosBakery

Покупатели дисковых копий ролевой игры столкнулись с сюрпризами от компании Bethesda.

Как оказалось, издатель положил в коробочную версию игры для персонального компьютера не диски, а круглые картонки. На них изображён логотип игры, ключ активации и руководство к дальнейшим действиям.

В частности, разработчики советуют зайти на их официальный сайт, создать учётную запись или войти в уже готовую, а также активировать ключ в своём аккаунте. После этого геймеры получат доступ к игре.

После этого необходимо будет скачать более 50 гигабайт файлов с игрой. Что же касается версии для консолей, то для них разработчики использовали настоящие диски, однако они содержат только 300 мегабайт информации, а остальные 50 гигабайт нужно будет скачивать по сети.

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Сергей Сурепин
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