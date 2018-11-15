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Опубликовано 14 ноября 2018, 21:03

Названо имя режиссёра, который снимет новый мультфильм про кота Гарфилда

Фото: &copy; Twitter / Kotaku

Фото: © Twitter / Kotaku

Этот проект, который принадлежит компании Alcon Entertainment, существует с 2016 года.

Над созданием новой полнометражной анимационной ленты про кота Гарфилда работать будет Марк Диндал. До этого режиссёр работал над "Цыплёнком Цыпой" и "Похождениями императора". Об этом сообщает издание Variety.

Будущий фильм возьмёт за основу сценарий писателей Марка Торгова и Пола Каплана. Проект существует с 2016 года. За производство ленты отвечать будет фирма Alcon Entertainment. Продюсерами будущего мультфильма выступят Стивен Вегнер и Джон Коэн.

Напомним, изначально "Гарфилд" был комиксом. Его автор — Джим Дэвис, первую работу он опубликовал в 1978 году.

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Сергей Сурепин
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