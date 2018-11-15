Названо имя режиссёра, который снимет новый мультфильм про кота Гарфилда

Этот проект, который принадлежит компании Alcon Entertainment, существует с 2016 года.

Над созданием новой полнометражной анимационной ленты про кота Гарфилда работать будет Марк Диндал. До этого режиссёр работал над "Цыплёнком Цыпой" и "Похождениями императора". Об этом сообщает издание Variety.

Будущий фильм возьмёт за основу сценарий писателей Марка Торгова и Пола Каплана. Проект существует с 2016 года. За производство ленты отвечать будет фирма Alcon Entertainment. Продюсерами будущего мультфильма выступят Стивен Вегнер и Джон Коэн.