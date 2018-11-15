23 вида гендера. Tinder выпустил крупное обновление

Теперь пользователи сервиса для поиска знакомств могут выбрать не только пол, но и гендерную идентификацию.

Сервис Tinder добавил больше видов гендерных параметров в своём приложении для поиска знакомств. Обновление в настоящий момент доступно в Индии. Об этом сообщается в официальном блоге Tinder.

Пользователи сервиса могут выбрать не только пол, но и гендерную идентификацию. Можно будет отметить себя как трансгендера, либо трансгендером-женщиной или трансгендером-мужчиной.