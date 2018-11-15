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Регион
Опубликовано 14 ноября 2018, 21:04

23 вида гендера. Tinder выпустил крупное обновление

Фото: &copy; Flickr / Giorgio Comai

Фото: © Flickr / Giorgio Comai

Теперь пользователи сервиса для поиска знакомств могут выбрать не только пол, но и гендерную идентификацию.

Сервис Tinder добавил больше видов гендерных параметров в своём приложении для поиска знакомств. Обновление в настоящий момент доступно в Индии. Об этом сообщается в официальном блоге Tinder.

Пользователи сервиса могут выбрать не только пол, но и гендерную идентификацию. Можно будет отметить себя как трансгендера, либо трансгендером-женщиной или трансгендером-мужчиной.

Сотрудники компании заявили, что они хотят, чтобы приложение отображало мир, который окружает пользователей каждый день. Аналогичная опция доступна в США. В дальнейшем обновление выйдет на других рынках.

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Сергей Сурепин
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