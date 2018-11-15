Инженеры создали пистолет, который вызывает полицию после выстрела
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Компания Axon разработала инновационный электрический шокер Taser Pulse под названием Pulse +.
Новое устройство самостоятельно будет вызывать полицию. Это произойдёт после того, как будет совершён выстрел. Об этом сообщает Engadget.
При использовании данного шокера нужно будет синхронизировать его со своим смартфоном. Во время выстрела гаджет будет передавать сигнал, чтобы телефон связывался с полицией и отправлял в службу спасения геоданные о том, где находится пользователь.
Радиус поражения шокера — 4,5 метра. Стартовая модель — 449 долларов (около тридцати тысяч рублей). Компания-производитель гарантирует замену оружия, если оно останется на месте происшествия после того, как был совершён выстрел.