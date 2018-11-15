Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 ноября 2018, 23:40

Русские геймеры объявили забастовку Battlefield V из-за Советского Союза

Фото: &copy; Flickr / Giorgio Comai

Фото: © Flickr / Giorgio Comai

Ранее продюсер многопользовательского режима игры Дэвид Сирланд принёс свои извинения за недопонимание.

Из-за интервью разработчика началась неразбериха. Она была связана с высказыванием о смене сторон Советским Союзом во время Второй мировой войны.

Вместе с этим Сирланд заявил, что Красная армия в шутере появится только надлежащим образом и никак иначе. Эти слова не удержали россиян от проведения флешмоба в социальных сетях, который получил название Apologize for USSR ("Извинитесь за СССР").

В настоящий момент разработчиков обвиняют в том, что они не знают историю. Кроме того, флешмоб заметили зарубежные игроки, которые предположили, что россияне хотят услышать извинения от разработчиков.

Напомним, игра Battlefield V уже доступна в сервисах Electronic Arts на РС и Xbox One. Поиграть 15 ноября смогут владельцы расширенного издания, а 20 ноября состоится официальный релиз.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • ссср
  • Игры
  • Россия
  • battlefield
  • dice
  • ea
  • electronicarts
  • battlefieldv
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar