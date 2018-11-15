Русские геймеры объявили забастовку Battlefield V из-за Советского Союза

Ранее продюсер многопользовательского режима игры Дэвид Сирланд принёс свои извинения за недопонимание.

Из-за интервью разработчика началась неразбериха. Она была связана с высказыванием о смене сторон Советским Союзом во время Второй мировой войны.

Вместе с этим Сирланд заявил, что Красная армия в шутере появится только надлежащим образом и никак иначе. Эти слова не удержали россиян от проведения флешмоба в социальных сетях, который получил название Apologize for USSR ("Извинитесь за СССР").

В настоящий момент разработчиков обвиняют в том, что они не знают историю. Кроме того, флешмоб заметили зарубежные игроки, которые предположили, что россияне хотят услышать извинения от разработчиков.