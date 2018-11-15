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Регион
Опубликовано 14 ноября 2018, 23:40

Режиссёр "Звёздных войн" мечтает снять приквел "Игры престолов"

Фото: &copy; Twitter / TheWrap

Фото: © Twitter / TheWrap

52-летний Джеффри Джейкоб Абрамс заявил, что с удовольствием примет участие в съёмках.

Абрамс согласится работать над приквелом "Игры престолов", если ему предложат. Кроме того, режиссёр фильмов "Звёздные войны: Пробуждение силы" и "Стартрек: Возмездие" заявил, что мечтает оставить свой след в ещё одной культовой вселенной.

Абрамс восхитился работой команды "Игры престолов". По словам режиссёра, для него было бы честью стать частью этой вселенной. Абрамс остался в восторге от того, что сделали авторы "Игры престолов".

Напомним, ранее стало известно, что финальный сезон "Игры престолов" выйдет в апреле 2019 года.

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Сергей Сурепин
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