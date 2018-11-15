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Регион
Опубликовано 14 ноября 2018, 23:40

Шутка японской стюардессы над недовольным пассажиром насмешила Сеть

Фото: &copy; Twitter / kooo_TmS_suke

Фото: © Twitter / kooo_TmS_suke

В Японии бортпроводница оригинально разрешила конфликт с недовольным своим местом пассажиром.

Один из пассажиров, который получил место у стены без иллюминатора, возмущался некоторое время. Когда стюардессы разносили напитки, он потребовал, чтобы его пересадили либо же принесли окно, сообщает DailyMail.

В итоге решение, которое приняла японская стюардесса, насмешило пользователей Сети. Бортпроводница выполнила пожелание пассажира и принесла ему окно, но, само собой, нарисованное. Она наклеила изображение иллюминатора на стену рядом с туристом — это позабавило остальных пассажиров.

Очевидцы сделали фото рисунка и опубликовали в Сети. Пользователи Интернета похвалили стюардессу — они отметили чувство юмора девушки.

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Сергей Сурепин
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