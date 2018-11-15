Шутка японской стюардессы над недовольным пассажиром насмешила Сеть

В Японии бортпроводница оригинально разрешила конфликт с недовольным своим местом пассажиром.

Один из пассажиров, который получил место у стены без иллюминатора, возмущался некоторое время. Когда стюардессы разносили напитки, он потребовал, чтобы его пересадили либо же принесли окно, сообщает DailyMail.

В итоге решение, которое приняла японская стюардесса, насмешило пользователей Сети. Бортпроводница выполнила пожелание пассажира и принесла ему окно, но, само собой, нарисованное. Она наклеила изображение иллюминатора на стену рядом с туристом — это позабавило остальных пассажиров.