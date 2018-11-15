Французские футболисты озвучили героев мультфильма о Человеке-пауке

Участие в работе над новой кинолентой принимали игроки сборной Франции Кимпембе и Жиру.

Футболисты сборной Франции Преснель Кимпембе и Оливье Жиру приняли участие в озвучке французской версии мультфильма про Человека-паука. Их голоса достались Скорпиону и Зелёному Гоблину соответственно.

Про свой необычный опыт Жиру рассказал на персональной странице в "Твиттере". Премьера мультфильма во Франции должна состояться в декабре 2018 года.