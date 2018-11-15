Французские футболисты озвучили героев мультфильма о Человеке-пауке
Фото: © Flickr / Giorgio Comai
Участие в работе над новой кинолентой принимали игроки сборной Франции Кимпембе и Жиру.
Футболисты сборной Франции Преснель Кимпембе и Оливье Жиру приняли участие в озвучке французской версии мультфильма про Человека-паука. Их голоса достались Скорпиону и Зелёному Гоблину соответственно.
Про свой необычный опыт Жиру рассказал на персональной странице в "Твиттере". Премьера мультфильма во Франции должна состояться в декабре 2018 года.
Напомним, Кимпембе и Жиру — действующие чемпионы мира. В составе сборной Франции они заработали золотые медали на чемпионате мира в России.