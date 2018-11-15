Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 ноября 2018, 23:41

Французские футболисты озвучили героев мультфильма о Человеке-пауке

Фото: &copy; Flickr / Giorgio Comai

Фото: © Flickr / Giorgio Comai

Участие в работе над новой кинолентой принимали игроки сборной Франции Кимпембе и Жиру.

Футболисты сборной Франции Преснель Кимпембе и Оливье Жиру приняли участие в озвучке французской версии мультфильма про Человека-паука. Их голоса достались Скорпиону и Зелёному Гоблину соответственно.

Про свой необычный опыт Жиру рассказал на персональной странице в "Твиттере". Премьера мультфильма во Франции должна состояться в декабре 2018 года.

Напомним, Кимпембе и Жиру — действующие чемпионы мира. В составе сборной Франции они заработали золотые медали на чемпионате мира в России.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Франция
  • В мире
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar