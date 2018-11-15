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Регион
Опубликовано 14 ноября 2018, 23:44

Мужчина спустился в парижское метро с козой и остановил поезд

Фото: &copy; Twitter / Matthieu Frobert

Фото: © Twitter / Matthieu Frobert

Мужчина с козой на руках вызвал достаточно серьёзный переполох в метро французской столицы.

Ситуация произошла 13 ноября. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро в Париже. Причина — мужчина с козой на руках, который не хотел покидать вагон.

Когда у пассажиров не получилось заставить его выйти из поезда, они решили вызвать полицию. После того как мужчина увидел полицейских, он попытался сбежать, однако его арестовали на месте.

Позже удалось установить, что мужчина украл козу. Движение поездов удалось возобновить после того, как мужчина был задержан. Однако из-за этого многие пассажиры опоздали на работу.

Напомним, в метро Парижа запрещено спускаться с козой. Провозить можно только собак, но их размер тоже ограничен.

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Сергей Сурепин
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