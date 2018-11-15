В Госдуме предложили запретить продажу газировки и сладостей в школах
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Инициатива связана с увеличением количества случаев ожирения среди российских подростков.
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв предложил запретить продажу продуктов с повышенным содержанием сахара и газировки в школах. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Рассмотреть возможность полного запрета в образовательных учреждениях продажи несовершеннолетним не только сладких газированных напитков, но и пищевых продуктов с высоким содержанием сахара, — говорится в письме Свищёва премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Депутат также предложил обязать производителей указывать на упаковке допустимую для детей суточную норму сахара.
Это уже не первая подобная инициатива. Ранее зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил запретить продажу чипсов, сухариков, газированной воды, шоколадных батончиков и других вредных продуктов в школах.