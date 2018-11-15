В Госдуме предложили запретить продажу газировки и сладостей в школах

Инициатива связана с увеличением количества случаев ожирения среди российских подростков.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв предложил запретить продажу продуктов с повышенным содержанием сахара и газировки в школах. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Рассмотреть возможность полного запрета в образовательных учреждениях продажи несовершеннолетним не только сладких газированных напитков, но и пищевых продуктов с высоким содержанием сахара, — говорится в письме Свищёва премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Депутат также предложил обязать производителей указывать на упаковке допустимую для детей суточную норму сахара.