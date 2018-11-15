Закон о частичной декриминализации статьи "о репостах" заработает до конца года

Председатель Комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что внесённый президентом законопроект о частичной декриминализации ст. 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") УК РФ будет полностью принят и начнёт действовать до конца 2018 года.

— У нас с учётом того, что наряду с Уголовным кодексом будет [скорректирован] Кодекс об административных правонарушениях, нам по закону нужно 30 дней для рассмотрения, соответственно, мы в декабре сможем рассмотреть и во втором, и в третьем чтении, чтобы к концу этого года закон заработал уже юридически в полную силу, — отметил парламентарий.