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Опубликовано 15 ноября 2018, 10:20

Закон о частичной декриминализации статьи "о репостах" заработает до конца года

Фото: &copy; L!FE/Анна Харитонова

Фото: © L!FE/Анна Харитонова

Сегодня Государственная дума РФ рассматривает данный законопроект в первом чтении.

Председатель Комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что внесённый президентом законопроект о частичной декриминализации ст. 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") УК РФ будет полностью принят и начнёт действовать до конца 2018 года.

— У нас с учётом того, что наряду с Уголовным кодексом будет [скорректирован] Кодекс об административных правонарушениях, нам по закону нужно 30 дней для рассмотрения, соответственно, мы в декабре сможем рассмотреть и во втором, и в третьем чтении, чтобы к концу этого года закон заработал уже юридически в полную силу, — отметил парламентарий.

В четверг ГД рассматривает законопроект в первом чтении.

Президент России Владимир Путин ранее внёс в Госдуму пакет проектов, который частично декриминализирует 282-ю статью УК РФ об экстремизме. Направленные на гуманизацию законодательства изменения предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

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Анна Стрельцова
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