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Регион
Опубликовано 15 ноября 2018, 09:56

Американка избила сотрудника "Макдоналдса" из-за кетчупа

Конфликт произошёл в городе Санта-Ана (штат Калифорния) ещё двадцать седьмого октября.

Фото &copy; Flickr/Sascha Kohlmann

Фото © Flickr/Sascha Kohlmann

Посетительница "Макдоналдса" в США избила менеджера. Это произошло из-за того, что ей отказали в продаже кетчупа. Об этом сообщает AP.

Американка приехала в "Макавто", но вышла из машины, зашла на кухню через дверь для персонала с требованием дать ей кетчуп. Менеджер попросил её уйти и сказал, что женщина не должна здесь находиться. В итоге она совершила нападение на менеджера: толкнула, начала душить и избила.

В драку вмешались другие сотрудники заведения. После в "Макдоналдс" вошёл спутник женщины, который оттащил её от менеджера, и пара уехала. В настоящий момент полиция разыскивает их.

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Сергей Сурепин
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