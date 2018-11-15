Американка избила сотрудника "Макдоналдса" из-за кетчупа

Американка приехала в "Макавто", но вышла из машины, зашла на кухню через дверь для персонала с требованием дать ей кетчуп. Менеджер попросил её уйти и сказал, что женщина не должна здесь находиться. В итоге она совершила нападение на менеджера: толкнула, начала душить и избила.