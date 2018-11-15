Американка избила сотрудника "Макдоналдса" из-за кетчупа
Конфликт произошёл в городе Санта-Ана (штат Калифорния) ещё двадцать седьмого октября.
Фото © Flickr/Sascha Kohlmann
Посетительница "Макдоналдса" в США избила менеджера. Это произошло из-за того, что ей отказали в продаже кетчупа. Об этом сообщает AP.
Американка приехала в "Макавто", но вышла из машины, зашла на кухню через дверь для персонала с требованием дать ей кетчуп. Менеджер попросил её уйти и сказал, что женщина не должна здесь находиться. В итоге она совершила нападение на менеджера: толкнула, начала душить и избила.
В драку вмешались другие сотрудники заведения. После в "Макдоналдс" вошёл спутник женщины, который оттащил её от менеджера, и пара уехала. В настоящий момент полиция разыскивает их.