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Регион
Опубликовано 15 ноября 2018, 10:06

Главный стример Fortnite стал одним из влиятельных людей года по версии Forbes

Скриншот видео &copy; Ninja&nbsp;

Скриншот видео © Ninja 

Вместе с Ninja в список выдающихся представителей игровой индустрии не старше 30 лет вошли N0tail и Stewie2k.

Журнал Forbes опубликовал список 30 успешных представителей игровой индустрии, которым не больше 30 лет. В список попал Тайлер Блевинс. Он известен под псевдонимом Ninja и стал популярным благодаря трансляциям Fortnite.

Также в список попали Джейк Йип (Stewie2k), Йохан Сундштайн (n0tail) и Ильян Пэн (Doublelift). Все они — профессиональные киберспортсмены.

Помимо этого, Forbes выделил Айлина Сюй (он — президент киберспортивного направления Team Solomid). Также в список попал глава киберспортивного подразделения HotS Сэм Брейтуэйт.

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Сергей Сурепин
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