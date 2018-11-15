Главный стример Fortnite стал одним из влиятельных людей года по версии Forbes
Скриншот видео © Ninja
Вместе с Ninja в список выдающихся представителей игровой индустрии не старше 30 лет вошли N0tail и Stewie2k.
Журнал Forbes опубликовал список 30 успешных представителей игровой индустрии, которым не больше 30 лет. В список попал Тайлер Блевинс. Он известен под псевдонимом Ninja и стал популярным благодаря трансляциям Fortnite.
Также в список попали Джейк Йип (Stewie2k), Йохан Сундштайн (n0tail) и Ильян Пэн (Doublelift). Все они — профессиональные киберспортсмены.
Помимо этого, Forbes выделил Айлина Сюй (он — президент киберспортивного направления Team Solomid). Также в список попал глава киберспортивного подразделения HotS Сэм Брейтуэйт.