Главный стример Fortnite стал одним из влиятельных людей года по версии Forbes

Вместе с Ninja в список выдающихся представителей игровой индустрии не старше 30 лет вошли N0tail и Stewie2k.

Журнал Forbes опубликовал список 30 успешных представителей игровой индустрии, которым не больше 30 лет. В список попал Тайлер Блевинс. Он известен под псевдонимом Ninja и стал популярным благодаря трансляциям Fortnite.

Также в список попали Джейк Йип (Stewie2k), Йохан Сундштайн (n0tail) и Ильян Пэн (Doublelift). Все они — профессиональные киберспортсмены.