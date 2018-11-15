Red Dead Redemption 2 получила 8 номинаций на "игровой "Оскар"

Организаторы The Game Awards назвали список претендентов на соответствующую премию в 2018 году. Перечень номинантов появился на официальном сайте премии.

Всего организаторы представили тридцать номинаций. Семь из них посвящено киберспорту. Больше всего номинаций получили Red Dead Redemption 2 и God of War (по восемь), семь номинаций получила Marvel’s Spider-Man, а Assassin’s Creed Odyssey — четыре.