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Регион
Опубликовано 15 ноября 2018, 10:17

Red Dead Redemption 2 получила 8 номинаций на "игровой "Оскар"

Фото: &copy; flickr/BagoGames

Фото: © flickr/BagoGames

Аналогичное количество номинаций на главную награду игровой индустрии получила God of War.

Организаторы The Game Awards назвали список претендентов на соответствующую премию в 2018 году. Перечень номинантов появился на официальном сайте премии.

Всего организаторы представили тридцать номинаций. Семь из них посвящено киберспорту. Больше всего номинаций получили Red Dead Redemption 2 и God of War (по восемь), семь номинаций получила Marvel’s Spider-Man, а Assassin’s Creed Odyssey — четыре.

Напомним, The Game Awards — ежегодная премия, посвящённая видеоиграм. Церемония пройдёт 7 декабря в Лос-Анджелесе.

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Сергей Сурепин
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