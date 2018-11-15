Red Dead Redemption 2 получила 8 номинаций на "игровой "Оскар"
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Аналогичное количество номинаций на главную награду игровой индустрии получила God of War.
Организаторы The Game Awards назвали список претендентов на соответствующую премию в 2018 году. Перечень номинантов появился на официальном сайте премии.
Всего организаторы представили тридцать номинаций. Семь из них посвящено киберспорту. Больше всего номинаций получили Red Dead Redemption 2 и God of War (по восемь), семь номинаций получила Marvel’s Spider-Man, а Assassin’s Creed Odyssey — четыре.
Напомним, The Game Awards — ежегодная премия, посвящённая видеоиграм. Церемония пройдёт 7 декабря в Лос-Анджелесе.