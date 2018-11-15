В Fortnite появилось "Кулинарное побоище"

Разработчики из студии Epic Games выпустили очередное обновление для популярного шутера.

Теперь в королевской битве доступен новый режим — "Кулинарное побоище". Этот режим временный, поэтому разработчики рекомендуют начать играть в него как можно скорее.

Благодаря новому режиму в центре острова, куда попадают геймеры, несколько минут будет находиться непроницаемый барьер, а у каждой команды будет недостроенный ресторан, внутри которого находится талисман команды. Задача каждой команды — не дать оппонентам уничтожить талисман. Одновременно с этим они должны строить крепость вокруг ресторана.