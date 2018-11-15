Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 ноября 2018, 10:27

В Fortnite появилось "Кулинарное побоище"

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Fortnite RU

Скриншот видео: youtube.com/Fortnite RU

Разработчики из студии Epic Games выпустили очередное обновление для популярного шутера.

Теперь в королевской битве доступен новый режим — "Кулинарное побоище". Этот режим временный, поэтому разработчики рекомендуют начать играть в него как можно скорее.

Благодаря новому режиму в центре острова, куда попадают геймеры, несколько минут будет находиться непроницаемый барьер, а у каждой команды будет недостроенный ресторан, внутри которого находится талисман команды. Задача каждой команды — не дать оппонентам уничтожить талисман. Одновременно с этим они должны строить крепость вокруг ресторана.

Вместе с этим разработчики улучшили обработку эффектов, когда игроки стреляют короткими очередями. Также теперь игрок, который получил тяжёлое ранение, считается уничтоженным через 60 секунд (раньше было — 50 секунд).

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • геймеры
  • epicgames
  • fortnite
  • fortnitebattleroyale
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar