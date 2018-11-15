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Опубликовано 15 ноября 2018, 10:47

Названа дата выхода игры с дополненной реальностью по "Гарри Поттеру"

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/&nbsp;Harry Potter: Wizards Unite

Фото: © Кадр из видео YouTube/ Harry Potter: Wizards Unite

Вместе с этим студия Niantic опубликовала первый тизер Harry Potter: Wizards Unite, анонсированный в ноябре 2017 года.

Разработчики сообщили о том, что игра будет похожа на Pokemon Go. Геймерам придётся использовать дополненную реальность, чтобы выполнять всевозможные задания.

Также геймеры с помощью смартфона и мобильного приложения смогут исследовать загадочный мир. Для этого им придётся передвигаться по улицам родных городов.

Выпуск мобильной игры запланирован на 2019 год. Точной даты пока нет.

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Сергей Сурепин
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