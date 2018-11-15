Названа дата выхода игры с дополненной реальностью по "Гарри Поттеру"

Вместе с этим студия Niantic опубликовала первый тизер Harry Potter: Wizards Unite, анонсированный в ноябре 2017 года.

Разработчики сообщили о том, что игра будет похожа на Pokemon Go. Геймерам придётся использовать дополненную реальность, чтобы выполнять всевозможные задания.

Также геймеры с помощью смартфона и мобильного приложения смогут исследовать загадочный мир. Для этого им придётся передвигаться по улицам родных городов.