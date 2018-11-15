Госдума приняла пакет законов о налогообложении самозанятых

Эксперимент продлится 10 лет в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области.

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов о налогообложении самозанятых — т. н. налоге на профессиональный доход. Инициатива о принятии данных документов исходила от группы депутатов ГД и членов Совфеда во главе с председателем комитета нижней палаты по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Закон предполагает, что с оказания услуг или продажи товаров другим гражданам таким лицам нужно будет уплатить 4% с дохода. Если речь идёт о взаимодействии с компаниями и юридическими лицами, то ставка поднимается до 6%. Чтобы официально стать самозанятым, гражданам нужно установить приложение "Мой налог", разработанное Федеральной налоговой службой РФ.

Эксперимент продлится 10 лет в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. Ожидается, что это позволит вывести из "тени" около 20−30 миллионов человек.