Госдума одобрила в первом чтении смягчение статьи об экстремизме

Согласно поправкам, уголовное преследование может наступить при первом рецидиве.

Государственная дума РФ сегодня приняла в первом чтении законопроекты о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ, которая устанавливает ответственность за экстремизм. Инициативы внёс на рассмотрение Госдумы президент России Владимир Путин в начале октября.

Речь идёт о принятии поправок, касающихся гуманизации применения уголовного права, в первую очередь в Сети. Первая часть статьи 282 УК РФ, где оговаривается наказание "за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, национальности, расы, происхождения, языка, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершённые публично, в том числе с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет", исключается данным законопроектом из Уголовного кодекса РФ и переводится в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Одновременно для граждан вводится административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей, или обязательных работ до 100 часов, или административного ареста до 15 суток. Для юрлиц предусмотрены штрафы в размере от 250 до 500 тысяч рублей.

— Статья будет иметь обратную связь. Подобные дела по ч. 1 ст. 282 будут прекращаться. По уже вынесенным приговорам будет тоже обратная сила. Более того, если был так называемый букет, то есть было несколько статей, то и эти приговоры тоже будут пересмотрены, — добавил председатель Комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.