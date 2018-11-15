Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 ноября 2018, 14:37

"Витесс" подтвердил, что братья Березуцкие будут помогать Слуцкому

Фото: &copy; РИА Новости/Александр Вильф

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Бывшие защитники ЦСКА и сборной России присоединятся к тренерскому штабу голландского клуба в зимнем перерыве.

Бывшие футболисты Василий и Алексей Березуцкие войдут в тренерский штаб голландского клуба "Витесс", который возглавляет Леонид Слуцкий. Эту информацию сообщил технический директор команды Марк ван Хинтум.

— Слуцкий привык, что в России большие тренерские штабы. Братья Березуцкие станут его помощниками у нас в клубе, — цитирует Марка ван Хинтума сайт FCUpdate.nl.

Также отмечается, что Березуцкие присоединятся к команде только на сборе в Португалии, который начнётся 3 января.

BannerImage
Кира Громова
  • Новости
  • Леонид Слуцкий
  • Василий Березуцкий
  • Алексей Березуцкий
  • ФК Витесс
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar