"Витесс" подтвердил, что братья Березуцкие будут помогать Слуцкому

Бывшие защитники ЦСКА и сборной России присоединятся к тренерскому штабу голландского клуба в зимнем перерыве.

Бывшие футболисты Василий и Алексей Березуцкие войдут в тренерский штаб голландского клуба "Витесс", который возглавляет Леонид Слуцкий. Эту информацию сообщил технический директор команды Марк ван Хинтум.

— Слуцкий привык, что в России большие тренерские штабы. Братья Березуцкие станут его помощниками у нас в клубе, — цитирует Марка ван Хинтума сайт FCUpdate.nl.