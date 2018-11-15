Хватит десяти рублей. В столовой Госдумы нашли самое дешёвое блюдо
Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Найти наиболее доступную закуску можно в основном в утренние часы, однако появляется она там нечасто.
Самым дешёвым блюдом в столовой Государственной думы стала французская гренка, за которую придётся отдать 10 рублей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Бюджетное блюдо приготовлено из обжаренного ломтика белого батона. Найти его можно в утренние часы, однако далеко не всегда оно попадается в меню.
Ранее Лайф рассказывал, что депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн выложил в "Твиттере" фотографию меню из столовой нижней палаты парламента.