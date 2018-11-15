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Регион
Опубликовано 15 ноября 2018, 15:34

Володин прокомментировал цены в столовой Госдумы

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Парламентарий заявил, что столовая работает по расценкам, установленным для органов власти, и не дотируется из бюджета.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал возникшую на пленарном заседании дискуссию вокруг публикации в Сети депутатом-единороссом Александром Хинштейном меню столовой на Охотном Ряду.

— Мы не дотируем столовую, она работает по расценкам, которые есть в других учреждениях органов власти. Если бы это были дотации за счёт бюджета, тогда думаю, что все бы поддержали и мы бы отказались от этих дотаций, они не нужны, — отметил Володин.

Ранее депутат от "Единой России" Александр Хинштейн опубликовал в Сети фотографию меню и отметил, что цены в столовой Госдумы нельзя назвать низкими. Позднее выяснилось, что самое дешёвое блюдо в заведении можно купить за 10 рублей.

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Анна Стрельцова
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