Володин прокомментировал цены в столовой Госдумы

— Мы не дотируем столовую, она работает по расценкам, которые есть в других учреждениях органов власти. Если бы это были дотации за счёт бюджета, тогда думаю, что все бы поддержали и мы бы отказались от этих дотаций, они не нужны, — отметил Володин.