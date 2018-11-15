Лавров на следующей неделе посетит Белоруссию, Италию и Португалию

Планируется, что он встретится со своими коллегами в этих странах и примет участие в международной конференции.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с рабочим визитом на следующей неделе посетит Белоруссию, Италию и Португалию. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Лавров будет находиться с рабочим визитом в Белоруссии 20−21 ноября, где встретится со своим коллегой Владимиром Макеем. Ожидается, что министры обсудят вопросы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности, фальсификации истории Великой Отечественной войны, формирования евразийского партнёрства с участием ЕАЭС, ШОС и АСЕАН.

22−23 ноября Лавров будет находиться в Риме, где проведёт переговоры со своим итальянским коллегой Энцо Моаверо-Миланези. Кроме того, он выступит на международной конференции "Средиземноморье: римский диалог". Также в итальянской столице состоится короткая с председателем Совета министров Джузеппе Конте.