Вспомнили куриные потрошки. Депутаты рассказали о ценах и еде в столовой Госдумы

В нижней палате удивлены, что этот вопрос вообще обсуждается, потому что это "несущественные, недостойные траты времени вещи".

В Сети активно обсуждают меню столовой Государственной думы РФ, опубликованное депутатом-единороссом Александром Хинштейном. Лайф пообщался с парламентариями и выяснил, чем и почём кормят в здании на Охотном Ряду.

По мнению депутата Госдумы от КПРФ Николая Харитонова, цены и еда в Госдуме самые обычные, "всё как у всех".

— Надо не спрашивать, а прямо приходить смотреть... Не дешёвая и не дорогая, если человек хочет покушать — он придёт и покушает. Если в кармане деньги позволяют — чуть подороже, не позволяют — чуть дешевле. Я 28 лет тут, начинал, когда Борис Николаевич был президентом, я был народным депутатом РСФСР вместе с ним, жили в России, в Кремле были куриные потрошки, куриные кубики ели-пили, сейчас тут глупо это обсуждать, — возмутился Харитонов.

Парламентарий Николай Валуев удивился, что этот вопрос вообще обсуждается, потому что это "несущественные, недостойные траты времени вещи".

— Если кому-то хотелось, Государственная дума — она же как проходной двор, каждый день тысячи людей приходят, уходят, каждый может спокойно удостовериться, сколько что стоит в этих столовых; там цены, как в буфетах, так и в столовой, — одинаковые, — отметил депутат.

Николай Валуев. Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Он также задался вопросом, кто определяет, высокие это цены или нет. По его мнению, для кого-то стоимость может быть и вправду высока, а кому-то вполне по карману.

— Это не ресторанная еда, и она не может стоить столько, сколько просят в ресторане. По большому счёту, я, всю жизнь прозанимавшись спортом, могу назвать это хорошим общепитом, — резюмировал Валуев.

Депутат Госдумы Николай Иванов признался, что уже давно не ходит в столовую нижней палаты, поэтому ему сложно как-то комментировать ситуацию. Он рассказал, что когда-то очень любил в этой столовой пшённую кашу, которая потом подорожала в два с половиной раза.

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— Если маленькая зарплата, то человек, наверное, не будет есть на 300 рублей, можно там перекусить кефирчиком и хлебушком, как делал в своё время Шурик из кинофильма замечательного нашего советского. Я, например, уже несколько лет не обедаю, завтракаю только и ужинаю, — отметил парламентарий.

Скриншот фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"