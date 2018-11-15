Названо главное слово 2018 года

По версии Оксфордского словаря, им стало прилагательное toxic (токсичный, отравленный, наполненный ядом).

На сайте Оксфордского словаря указано, что количество просмотров страницы со словом toxic на сайте словаря увеличилось на 45 процентов. Благодаря этому toxic стало главным словом 2018 года.

Что же касается самого популярного словосочетания, то им стало "токсичные химикаты". Второе место заняло словосочетание "токсичная маскулинность", которое возникло на фоне волны обвинений в сексуальных домогательствах. На третьем месте по поисковым запросам оказалось словосочетание "токсичное вещество" (популярность этого словосочетания связана со скандалом с отравлением Скрипалей в Солсбери).