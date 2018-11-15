Ченнинг Татум подтвердил роман с певицей Джесси Джей
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В ряде западных СМИ некоторое время назад писали о том, что актёр после расставания с женой нашёл себе новую подругу.
Возлюбленной известного актёра, игравший в фильме "Мачо и ботан", стала популярная певица Джесси Джей. Её сходство с Дженной Деван (бывшая супруга Татума) отметили все поклонники звёзд.
Актёр не спешил подтверждать свой роман с Джей. Правда, сдерживать долго свои чувства Татум не смог. В своём инстаграм-аккаунте опубликовал фотографию с концерта Джей, который проходил в Лондоне.
Актёр написал, что эта женщина (Джей) только что излила свою душу на сцене "Альберт-холла". Татум добавил, что каждый, кто там был, стал свидетелем чего-то на самом деле необычного. Что же касается бывшей жены Татума, то 37-летняя женщина уже встречается с актёром Стивом Кази (43 года).