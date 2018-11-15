Ченнинг Татум подтвердил роман с певицей Джесси Джей

В ряде западных СМИ некоторое время назад писали о том, что актёр после расставания с женой нашёл себе новую подругу.

Возлюбленной известного актёра, игравший в фильме "Мачо и ботан", стала популярная певица Джесси Джей. Её сходство с Дженной Деван (бывшая супруга Татума) отметили все поклонники звёзд.

Актёр не спешил подтверждать свой роман с Джей. Правда, сдерживать долго свои чувства Татум не смог. В своём инстаграм-аккаунте опубликовал фотографию с концерта Джей, который проходил в Лондоне.