Канье Уэст и Марк Цукерберг спели в караоке хит 90-х годов
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Популярный американский рэпер и руководитель социальной сети "Фейсбук" исполнили песню Backstreet Boys.
Канье Уэст опубликовал в своём твиттер-аккаунте фотографию из караоке. Рэпер написал, что там он и компания его друзей исполнили композицию I Want It That Way группы Backstreet Boys.
We sang Backstreet Boys I want it that way pic.twitter.com/IzGHk7i7OP— ye (@kanyewest) 15 ноември 2018 г.
Уэст не написал, когда это произошло и кто был вместе с ним. В одном из напарников Канье пользователи социальной сети и зарубежные СМИ узнали Марка Цукерберга, основателя "Фейсбука".
Напомним, в 2010 году Канье Уэст представил сразу три новые композиции в офисе социальной сети "Фейсбук". А в 2016 году рэпер публично попросил денег у Марка Цукерберга, так как тогда Канье испытывал финансовые трудности.