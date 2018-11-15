Канье Уэст и Марк Цукерберг спели в караоке хит 90-х годов

Популярный американский рэпер и руководитель социальной сети "Фейсбук" исполнили песню Backstreet Boys.

Канье Уэст опубликовал в своём твиттер-аккаунте фотографию из караоке. Рэпер написал, что там он и компания его друзей исполнили композицию I Want It That Way группы Backstreet Boys.

We sang Backstreet Boys I want it that way pic.twitter.com/IzGHk7i7OP — ye (@kanyewest) 15 ноември 2018 г.

Уэст не написал, когда это произошло и кто был вместе с ним. В одном из напарников Канье пользователи социальной сети и зарубежные СМИ узнали Марка Цукерберга, основателя "Фейсбука".