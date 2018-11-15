Названы характеристики смартфона для геймеров Nubia Red Magic Mars
Это уже второй игровой смартфон компании Nubia, который недавно прошёл тесты мощности.
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Благодаря сервису AnTuTu удалось установить, что новый гаджет получил восемь гигабайт оперативной памяти. Смартфон оснастили процессором Snapdragon 845. Об этом сообщает GizmoChina.
Также разработчики выпустят варианты с 8 и 10 гигабайтами оперативной памяти. Размер экрана будущего гаджета не указывается, однако есть предположение, что разрешение составит 2160 на 1080 пикселей (аналогичный показатель был у первого смартфона Nubia Red Magic).
Смартфон будет работать под управлением операционной системы Android. Релиз ожидается в середине декабря 2018 года.