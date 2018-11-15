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Опубликовано 15 ноября 2018, 16:14

Названы характеристики смартфона для геймеров Nubia Red Magic Mars

Это уже второй игровой смартфон компании Nubia, который недавно прошёл тесты мощности.

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/GizmoChina &rlm;

Фото: © twitter.com/GizmoChina ‏

Благодаря сервису AnTuTu удалось установить, что новый гаджет получил восемь гигабайт оперативной памяти. Смартфон оснастили процессором Snapdragon 845. Об этом сообщает GizmoChina.

Также разработчики выпустят варианты с 8 и 10 гигабайтами оперативной памяти. Размер экрана будущего гаджета не указывается, однако есть предположение, что разрешение составит 2160 на 1080 пикселей (аналогичный показатель был у первого смартфона Nubia Red Magic).

Смартфон будет работать под управлением операционной системы Android. Релиз ожидается в середине декабря 2018 года.

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Сергей Сурепин
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