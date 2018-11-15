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Опубликовано 15 ноября 2018, 19:12

Палец. Ухо. Депутат. Странное видео с заседания Госдумы взорвало Сеть

Во время слушаний о бюджете один из парламентариев попытался пощекотать другого (ничего не спрашивайте!).

Любопытный инцидент произошёл в ходе пленарного заседания, посвящённого изменениям в Бюджетный кодекс. Один из депутатов, чья личность нам пока не известна, засунул палец в ухо своему коллеге Олегу Быкову. Всё происходящее попало в объектив камеры, поскольку друзья-парламентарии сидели прямо позади трибуны докладчика. Запись до сих пор доступна для просмотра на сайте нижней палаты.

Вся суть и причины происходящего пока не известны. Комментариями Олега Быкова Лайф не располагает.

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Марина Калегина
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