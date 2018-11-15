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Регион
Опубликовано 15 ноября 2018, 23:53

В Госдуме прокомментировали попытку депутата засунуть палец в ухо коллеги

Фото: &copy; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В действиях народного избранника не выявили никаких нарушений регламента и этических норм.

В действиях депутата, который пытался потрогать коллегу за ухо во время заседания, не усмотрели никаких нарушений. Об этом сообщил замглавы комитета по регламенту Михаил Романов.

— Посмотрел ролик, ничего я там такого нарушающего регламент или какие-то этические нормы для себя не увидел … здесь не видно, чтобы какие-то нарушения были или какие-то вопросы, требующие рассмотрения комиссией по этике, — цитирует политика РИА "Новости".

Ранее Лайф писал про взорвавшее Сеть видео с заседания Госдумы. На нём видно, как кто-то пытается засунуть палец в ухо депутата Олега Быкова. Всё это происходило во время обсуждения изменений в Бюджетном кодексе РФ.

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Артём Зуев
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