Джим Керри зашифрованно послал Марка Цукерберга

В начале этого года популярный американский актёр удалил свою страницу из социальной сети "Фейсбук".

Джим Керри послал зашифрованное оскорбление Марку Цукербергу, основателю социальной сети "Фейсбук". Соответствующую запись он опубликовал в социальной сети "Твиттер".

Американский актёр опубликовал ссылку на статью издания The New York Times. Она посвящена кризису в социальной сети "Фейсбук" и скандалам вокруг компании. Также актёр выложил портрет Цукерберга с подписью: "Эй, Цукерберг. Мы знаем, кто ты. Мы видели, что ты сделал".