Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 ноября 2018, 21:22

Джим Керри зашифрованно послал Марка Цукерберга

Фото: &copy; Twitter / thehill

Фото: © Twitter / thehill

В начале этого года популярный американский актёр удалил свою страницу из социальной сети "Фейсбук".

Джим Керри послал зашифрованное оскорбление Марку Цукербергу, основателю социальной сети "Фейсбук". Соответствующую запись он опубликовал в социальной сети "Твиттер".

Американский актёр опубликовал ссылку на статью издания The New York Times. Она посвящена кризису в социальной сети "Фейсбук" и скандалам вокруг компании. Также актёр выложил портрет Цукерберга с подписью: "Эй, Цукерберг. Мы знаем, кто ты. Мы видели, что ты сделал".

Вместе с этим Керри зашифровал в своём сообщении послание Цукербергу. Для этого он использовал двоичный код: "У меня для тебя есть ещё одно небольшое сообщение на твоём родном языке: 01000110 01110101 01100011 01101011 00100000 01111001 01101111 01110101 00101110 00100000 00001101 00001010". В переводе с двоичного кода эти цифры означают "иди к чёрту".

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Марк Цукерберг
  • США
  • В мире
  • Джим Керри
  • Кино и сериалы
  • Наука и технологии
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar