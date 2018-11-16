В финале "Игры престолов" будут сногсшибательные интимные сцены

Режиссёр сериала Дэвид Наттер ответил на вопросы фанатов культового шоу, которые связаны с последним сезоном.

Постановщик рассказал, что в первой серии восьмого сезона он смешал все фигуры. По словам режиссёра, ранее он не снимал премьерные эпизоды "Игры престолов", однако при этом Наттер уверен, что крайне важно сделать эти серии запоминающимися.

Режиссёр заявил, что будущий сезон будет наполнен масштабными сценами при участии огромного количества персонажей. Также кинематографист обещает зрителям прекрасные интимные эпизоды, так как сценаристы создавали финал сериала, взяв на вооружение желания фанатов саги.