В финале "Игры престолов" будут сногсшибательные интимные сцены
Фото: © Twitter / digitalspy
Режиссёр сериала Дэвид Наттер ответил на вопросы фанатов культового шоу, которые связаны с последним сезоном.
Постановщик рассказал, что в первой серии восьмого сезона он смешал все фигуры. По словам режиссёра, ранее он не снимал премьерные эпизоды "Игры престолов", однако при этом Наттер уверен, что крайне важно сделать эти серии запоминающимися.
Режиссёр заявил, что будущий сезон будет наполнен масштабными сценами при участии огромного количества персонажей. Также кинематографист обещает зрителям прекрасные интимные эпизоды, так как сценаристы создавали финал сериала, взяв на вооружение желания фанатов саги.
Что же касается путешествий во времени, то такого в сериале не будет. Премьера финального сезона "Игры престолов" ожидается в апреле 2019 года.