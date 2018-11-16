Сотрудники российского офиса Nintendo обвинили начальника в домогательствах
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Скандал начался после того, как геймеры обратились к европейскому офису компании и запустили петицию.
14 ноября на сайте Change появилась петиция. Геймеры из России призвали отстранить Яшу Хаддажи с поста руководителя российского офиса Nintendo. Пользователи назвали Яшу главным врагом компании "Nintendo-Россия".
Это произошло на фоне того, что в Сети появилось видео, в котором Хаддажи ругает сотрудников российского подразделения Nintendo и оскорбляет их. Инцидент произошёл летом 2017 года (запись появилась только сейчас). Ругался Яша из-за технических неполадок, которые возникли во время мероприятия Level Up Days.
Позже в Сети появилась информация, что это был не единственный подобный случай. По словам сотрудников Nintendo, в офисе российского подразделения всё время были крики, токсичность и даже сексуальные домогательства. В частности, одна из сотрудниц рассказала, что Хаддажи мог приобнять её, попытаться усадить на колени, а также трогать за интимные места.