Сотрудники российского офиса Nintendo обвинили начальника в домогательствах

Скандал начался после того, как геймеры обратились к европейскому офису компании и запустили петицию.

14 ноября на сайте Change появилась петиция. Геймеры из России призвали отстранить Яшу Хаддажи с поста руководителя российского офиса Nintendo. Пользователи назвали Яшу главным врагом компании "Nintendo-Россия".

Это произошло на фоне того, что в Сети появилось видео, в котором Хаддажи ругает сотрудников российского подразделения Nintendo и оскорбляет их. Инцидент произошёл летом 2017 года (запись появилась только сейчас). Ругался Яша из-за технических неполадок, которые возникли во время мероприятия Level Up Days.