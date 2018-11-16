Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 ноября 2018, 23:08

Сотрудники российского офиса Nintendo обвинили начальника в домогательствах

Фото: &copy; Twitter / Polygon

Фото: © Twitter / Polygon

Скандал начался после того, как геймеры обратились к европейскому офису компании и запустили петицию.

14 ноября на сайте Change появилась петиция. Геймеры из России призвали отстранить Яшу Хаддажи с поста руководителя российского офиса Nintendo. Пользователи назвали Яшу главным врагом компании "Nintendo-Россия".

Это произошло на фоне того, что в Сети появилось видео, в котором Хаддажи ругает сотрудников российского подразделения Nintendo и оскорбляет их. Инцидент произошёл летом 2017 года (запись появилась только сейчас). Ругался Яша из-за технических неполадок, которые возникли во время мероприятия Level Up Days.

Позже в Сети появилась информация, что это был не единственный подобный случай. По словам сотрудников Nintendo, в офисе российского подразделения всё время были крики, токсичность и даже сексуальные домогательства. В частности, одна из сотрудниц рассказала, что Хаддажи мог приобнять её, попытаться усадить на колени, а также трогать за интимные места.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Сексуальные домогательства
  • Игры
  • Россия
  • nintendo
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar