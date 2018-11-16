Почти 80% молодёжи в России проводят в Сети более четырёх часов в день

Для почти 90% молодёжи в Российской Федерации Интернет является незаменимым или важным источником образовательной информации.

78% молодёжи России проводят в Сети более четырёх часов в день. Более трети из них (38%) — порядка восьми часов в сутки. Об этом стало известно из опроса Финансового университета при правительстве России.

Также сообщается, что для 47% молодёжи Интернет — в первую очередь средство получения публичной коммуникации и информации. Для 90% молодых жителей РФ Интернет — незаменимый или важный источник образовательной и профессиональной информации.