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Регион
Опубликовано 15 ноября 2018, 23:09

Почти 80% молодёжи в России проводят в Сети более четырёх часов в день

Фото: &copy; Flickr / Giorgio Comai

Фото: © Flickr / Giorgio Comai

Для почти 90% молодёжи в Российской Федерации Интернет является незаменимым или важным источником образовательной информации.

78% молодёжи России проводят в Сети более четырёх часов в день. Более трети из них (38%) — порядка восьми часов в сутки. Об этом стало известно из опроса Финансового университета при правительстве России.

Также сообщается, что для 47% молодёжи Интернет — в первую очередь средство получения публичной коммуникации и информации. Для 90% молодых жителей РФ Интернет — незаменимый или важный источник образовательной и профессиональной информации.

Вместе с этим 91% опрошенных отметили наличие неправдивой информации в Интернете. Ещё 92% сообщили про проблему распространения ненормативной лексики в Сети через публикуемый контент.

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Сергей Сурепин
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