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Регион
Опубликовано 15 ноября 2018, 23:16

Nintendo отсудила у семейной пары 12 миллионов долларов

Фото: &copy; Twitter / Kotaku

Фото: © Twitter / Kotaku

Это произошло по той причине, что пара владела сразу же двумя сайтами с нелегальным контентом.

Японская компания Nintendo одержала победу в судебном разбирательстве с супружеской парой из Аризоны. Дело в том, что пара нелегально занималась распространением эмуляторов и образов игр японской корпорации.

Фанаты Марио теперь должны будут отдать японцам практически 12,5 миллиона долларов. Именно в такую сумму судом был оценён ущерб, который геймеры нанесли Nintendo.

Изначально Nintendo требовала от Джейкоба и Кристиан Матиас по 150 тысяч долларов за каждую игру, которую они публиковали на своих сайтах, а также по два миллиона долларов за нарушение авторских прав по каждой игре. Таким образом, пара могла лишиться миллиардов долларов.

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Сергей Сурепин
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