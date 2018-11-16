Nintendo отсудила у семейной пары 12 миллионов долларов
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Это произошло по той причине, что пара владела сразу же двумя сайтами с нелегальным контентом.
Японская компания Nintendo одержала победу в судебном разбирательстве с супружеской парой из Аризоны. Дело в том, что пара нелегально занималась распространением эмуляторов и образов игр японской корпорации.
Фанаты Марио теперь должны будут отдать японцам практически 12,5 миллиона долларов. Именно в такую сумму судом был оценён ущерб, который геймеры нанесли Nintendo.
Изначально Nintendo требовала от Джейкоба и Кристиан Матиас по 150 тысяч долларов за каждую игру, которую они публиковали на своих сайтах, а также по два миллиона долларов за нарушение авторских прав по каждой игре. Таким образом, пара могла лишиться миллиардов долларов.