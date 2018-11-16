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Опубликовано 16 ноября 2018, 00:35

В Facebook теперь можно удалять отправленные сообщения

Фото: &copy; Flickr / Giorgio Comai

Фото: © Flickr / Giorgio Comai

Сделать это можно будет в мессенджере социальной сети в течение десяти минут после отправки.

Социальная сеть "Фейсбук" добавила долгожданную опцию в Messenger. Теперь пользователи могут удалять сообщения, которые были отправлены. Об этом сообщает TC.

Сделать это можно в течение 10 минут. По истечении этого времени сообщение при удалении будет оставаться у пользователя, которому оно было отправлено. "Фейсбук" при этом будет хранить некоторое время удалённое сообщение, чтобы при необходимости проверить, не поступали ли жалобы на него.

В настоящий момент опция доступна в некоторых странах. О запуске по всему миру разработчики пока не сообщают. Также в "Фейсбуке" работают над возможностью настройки автоудаления сообщений и чатов по истечении времени, которое будут задавать сами пользователя.

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Сергей Сурепин
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