В Facebook теперь можно удалять отправленные сообщения

Сделать это можно будет в мессенджере социальной сети в течение десяти минут после отправки.

Социальная сеть "Фейсбук" добавила долгожданную опцию в Messenger. Теперь пользователи могут удалять сообщения, которые были отправлены. Об этом сообщает TC.

Сделать это можно в течение 10 минут. По истечении этого времени сообщение при удалении будет оставаться у пользователя, которому оно было отправлено. "Фейсбук" при этом будет хранить некоторое время удалённое сообщение, чтобы при необходимости проверить, не поступали ли жалобы на него.