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Регион
Опубликовано 16 ноября 2018, 00:36

Учёные объяснили любовь людей к горькому кофе

Фото: &copy; Twitter / CatLady94308341

Фото: © Twitter / CatLady94308341

Установить этот факт удалось американским учёным из Северо-Западного университета штата Иллинойс.

Специалистам стало известно, что горький вкус напитков и еды служит обычно предупреждением для человека или других млекопитающих, что продукция содержит вещества, которые могут быть опасны для жизни. Об этом сообщает Scientific Reports.

Именно по этой причине пристрастие к кофе выглядит очень противоестественным с точки зрения эволюции. В связи с этим учёные открыли мутации, которые заставляют человека пить много кофе. Для этого специалистам пришлось проанализировать данные о пищевых привычках и ДНК полумиллиона британцев.

Учёные заявили, что носители так называемых "кофейных" мутаций в среднем меньше любили алкоголь и чай, чем другие участники эксперимента. Больше всего любили кофе те, у кого были гены, связанные с высокой чувствительностью к кофеину, но они плохо ощущали хинин и другие горькие субстанции.

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Сергей Сурепин
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