Учёные объяснили любовь людей к горькому кофе

Установить этот факт удалось американским учёным из Северо-Западного университета штата Иллинойс.

Специалистам стало известно, что горький вкус напитков и еды служит обычно предупреждением для человека или других млекопитающих, что продукция содержит вещества, которые могут быть опасны для жизни. Об этом сообщает Scientific Reports.

Именно по этой причине пристрастие к кофе выглядит очень противоестественным с точки зрения эволюции. В связи с этим учёные открыли мутации, которые заставляют человека пить много кофе. Для этого специалистам пришлось проанализировать данные о пищевых привычках и ДНК полумиллиона британцев.