Учёные объяснили любовь людей к горькому кофе
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Установить этот факт удалось американским учёным из Северо-Западного университета штата Иллинойс.
Специалистам стало известно, что горький вкус напитков и еды служит обычно предупреждением для человека или других млекопитающих, что продукция содержит вещества, которые могут быть опасны для жизни. Об этом сообщает Scientific Reports.
Именно по этой причине пристрастие к кофе выглядит очень противоестественным с точки зрения эволюции. В связи с этим учёные открыли мутации, которые заставляют человека пить много кофе. Для этого специалистам пришлось проанализировать данные о пищевых привычках и ДНК полумиллиона британцев.
Учёные заявили, что носители так называемых "кофейных" мутаций в среднем меньше любили алкоголь и чай, чем другие участники эксперимента. Больше всего любили кофе те, у кого были гены, связанные с высокой чувствительностью к кофеину, но они плохо ощущали хинин и другие горькие субстанции.