Sony разрешила создавать уникальные джойстики для PlayStation 4

Фирма Astro Gaming создала беспроводной геймпад для игровой консоли, который называется C40 TR.

Новый джойстик можно видоизменять, переставляя местами левый стик и крестовину. Вместе с этим разработчики разрешили подстраивать высоту стиков, назначать на нижние клавиши срабатывание других кнопок, а также регулировать состояние активации триггера.

Гаджет получил порт 3,5 мм для того, чтобы геймеры могли подключать наушники. Это решение можно считать ответом на элитный контроллер Xbox One, который выпустила компания Microsoft.