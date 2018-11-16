Nokia скопирует iPhone и выпустит смартфон с "чёлкой"

Компания HMD Global, ответственная за гаджеты этого бренда, представит новый гаджет в Дубае.

Разработчики планируют выпустить новый смартфон с "чёлкой". Гаджет получит название Nokia 8.1. Смартфон будет международной версией модели Nokia X7, которую анонсировали несколько недель назад.

Презентация смартфона пройдёт в Дубае уже 5 декабря. Гаджет станет сразу же доступен для покупки, в том числе и для жителей России.