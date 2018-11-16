Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 ноября 2018, 00:36

Nokia скопирует iPhone и выпустит смартфон с "чёлкой"

Фото: &copy; Twitter / EOTONow

Фото: © Twitter / EOTONow

Компания HMD Global, ответственная за гаджеты этого бренда, представит новый гаджет в Дубае.

Разработчики планируют выпустить новый смартфон с "чёлкой". Гаджет получит название Nokia 8.1. Смартфон будет международной версией модели Nokia X7, которую анонсировали несколько недель назад.

Презентация смартфона пройдёт в Дубае уже 5 декабря. Гаджет станет сразу же доступен для покупки, в том числе и для жителей России.

Смартфон получит 6,18-дюймовый дисплей. В верхней части будет находиться "чёлка". Также гаджет оснастят восьмиядерным процессором Snapdragon 710. Работать смартфон будет под управлением операционной системы Android One.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • nokia
  • Гаджеты
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar