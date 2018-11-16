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Регион
Опубликовано 16 ноября 2018, 00:36

Игра про Пабло Эскобара выйдет в 2019 году

Фото: &copy; Twitter / PSLifeStyle

Фото: © Twitter / PSLifeStyle

О будущем проекте пока не очень много информации, однако разработчики обещают удивить геймеров.

Студия Curve Digital и издатель Kuju Entertainment рассказали, когда выйдет игра про Пабло Эскобара. Она будет основана на сериале "Нарко" компании Netflix.

Игра получила название Narcos (одноимённое с сериалом) с подзаголовком Rise of the Cartel. Разработчики обещают выпустить её в 2019 году на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. По словам команды, игра понравится фанатам сериала.

Пока что разработчики не раскрывают всех подробностей, а также не рассказывают, можно ли будет сыграть за самого Пабло Эскобара. Известно, что игра будет выполнена в жанре пошаговой стратегии.

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Сергей Сурепин
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