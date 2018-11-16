Пятилетний спортсмен из Чечни решил побить собственный рекорд

Предыдущий рекорд Рахима Куриева не был официально зафиксирован Книгой рекордов Российской Федерации.

Пятилетний чеченец Рахим Куриев готов увеличить свой результат по отжиманию от пола. Ранее он сделал 4105 отжиманий за два с половиной часа. Теперь он готов поднять планку до пяти тысяч раз. Об этом рассказал Зелимхан Куриев, отец мальчика.

Предыдущий рекорд не зафиксировали, так как мальчик отвлекался несколько раз во время отжимания, чтобы передвинуть счётные палочки. Также отец мальчика заявил, что его сын готов повторить этот результат в присутствии любой комиссии.