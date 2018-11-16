В Саду имени Баумана откроется самая большая в Москве площадка для лазерных боёв

Желающие смогут воспроизвести поединок имперских штурмовиков против джедаев как в "Звёздных войнах".

В столичном Саду имени Баумана откроется самая большая в городе площадка (более трёх гектаров) для игры в лазертаг. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

— Команды смогут выбрать для игры любой участок парка, где они не будут мешать другим посетителям. Площадь парка — более трёх гектаров. Павильон проката с оборудованием для лазертага можно будет найти на главной аллее сада, — говорится в сообщении.

Прокат оборудования начнёт свою работу 26 ноября. Для аренды будут доступны четыре комплекта снаряжения, а если игра будет пользоваться популярностью, то с января это количество увеличится до 10. Играть в лазертаг можно будет каждый день, кроме среды, с 10 до 19 часов.