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Регион
Опубликовано 16 ноября 2018, 06:51

В Саду имени Баумана откроется самая большая в Москве площадка для лазерных боёв

Фото: &copy; Flickr/heipei

Фото: © Flickr/heipei

Желающие смогут воспроизвести поединок имперских штурмовиков против джедаев как в "Звёздных войнах".

В столичном Саду имени Баумана откроется самая большая в городе площадка (более трёх гектаров) для игры в лазертаг. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

— Команды смогут выбрать для игры любой участок парка, где они не будут мешать другим посетителям. Площадь парка — более трёх гектаров. Павильон проката с оборудованием для лазертага можно будет найти на главной аллее сада, — говорится в сообщении.

Прокат оборудования начнёт свою работу 26 ноября. Для аренды будут доступны четыре комплекта снаряжения, а если игра будет пользоваться популярностью, то с января это количество увеличится до 10. Играть в лазертаг можно будет каждый день, кроме среды, с 10 до 19 часов.

Участникам боёв будет предложено несколько сценариев сражения: штурм базы, командный поединок "стенка на стенку", бой, где каждый сам за себя. Кроме того, игроки смогут воспроизвести сражение имперских штурмовиков и джедаев из киноэпопеи "Звёздные войны".

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Евгений Шуваев
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