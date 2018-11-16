"Навостри и слушай". В ГД предположили, почему депутат потрогал коллегу за ухо

В нижней палате парламента отметили, что произошедшее обсудят, но "допрашивать" никого не будут.

Один из депутатов Госдумы РФ, который попытался потрогать за ухо своего коллегу Олега Быкова, таким образом, возможно, хотел привлечь внимание товарища к обсуждаемому на пленарном заседании вопросу, заявил глава Комиссии ГД по доходам депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба.

— Посмотрел, но никоим образом не могу дать этому оценку, тем более с позиции этики... Уверен, что мне коллеги скажут, что он (Быков) отвлёкся, а Петров ему говорит, мол, "идёт бюджет — слушай"... Моё официальное мнение, что молодой коллега на что-то отвлёкся, а он ему в шутливой форме сказал: "Ты ухо навостри и слушай", — приводит РИА "Новости" слова Аршбы.

Глава Комиссии ГД также добавил, что обязательно обсудит произошедшее с парламентариями, но "допрашивать" никого не будет.

Напомним, накануне появилось видео с рассмотрения бюджетных поправок, где видно, как депутат Быков слушает выступление Надежды Максимовой. Его сосед по креслу, не вошедший в кадр, показывает Быкову что-то указательным пальцем, вероятно, на экране. Сам Быков, судя по записи, слушает соседа. Затем рука из кадра исчезает и появляется снова, но в этот раз пытается потрогать ухо Быкова.