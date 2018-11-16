Blizzard разрешила бесплатно поиграть в Overwatch

Опробовать популярный командный шутер смогут пользователи персональных компьютеров и консолей.

Компания Blizzard проводит очередную бесплатную неделю доступа к Overwatch. На этот раз опробовать игру можно будет с 20 по 27 ноября.

Такая возможность будет у владельцев ПК и консолей PlayStation 4 и Xbox One. Несмотря на то что акция будет проводиться на следующей неделе, геймеры могут заранее скачать игру на свои устройства.