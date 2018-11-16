Sony устроила крупную распродажу игр в честь "чёрной пятницы"
Коллаж © L!FE. Фото © Flickr/PlayStation Europe
Магазин цифровой дистрибуции Playstation Store дарит скидки до 60% на популярные игры.
Компания Sony объявила о проведении распродажи игр для консоли PlayStation 4. Новая акция приурочена к грядущей "чёрной пятнице".
В настоящий момент геймеры могут купить игры со скидками до 60 процентов. В частности, специальное предложение действует на новую игру о Человеке-пауке, Red Dead Redemption 2, Detroit, God of War, FIFA 19, новую Assassin’s Creed и многие другие игры.
Продлится акция до 27 ноября 2018 года.