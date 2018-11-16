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Регион
Опубликовано 16 ноября 2018, 12:40

Sony устроила крупную распродажу игр в честь "чёрной пятницы"

Коллаж &copy; L!FE. Фото &copy; Flickr/PlayStation Europe

Коллаж © L!FE. Фото © Flickr/PlayStation Europe

Магазин цифровой дистрибуции Playstation Store дарит скидки до 60% на популярные игры.

Компания Sony объявила о проведении распродажи игр для консоли PlayStation 4. Новая акция приурочена к грядущей "чёрной пятнице".

В настоящий момент геймеры могут купить игры со скидками до 60 процентов. В частности, специальное предложение действует на новую игру о Человеке-пауке, Red Dead Redemption 2, Detroit, God of War, FIFA 19, новую Assassin’s Creed и многие другие игры.

Продлится акция до 27 ноября 2018 года.

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Сергей Сурепин
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