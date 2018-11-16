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Опубликовано 16 ноября 2018, 12:19

Авторы Fallout 76 разрешили геймерам догола раздевать персонажей

Фото: &copy; twitter@Fallout

Фото: © twitter@Fallout

В настоящий момент продолжается серия самых уморительных и нелепых багов от компании Bethesda.

Геймеры продолжают находить ошибки в игре Fallout 76, которая вышла 14 ноября. На этот раз пользователи столкнулись с деформацией героя. Это происходит, когда он надевает силовую броню.

Искажение модели героя портит не только его внешний вид. Дело в том, что он приводит к тому, что персонаж "застревает" в доспехе, который в итоге не отображается в самой игре.

Некоторые геймеры при этом нашли упомянутый выше баг занятным и попросили компанию Bethesda, которая отвечала за разработку игры, не исправлять его. Напомним, что Fallout 76 создавали на базе четвёртой части — тогда геймеры сталкивались с аналогичной проблемой.

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Сергей Сурепин
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