Авторы Fallout 76 разрешили геймерам догола раздевать персонажей
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В настоящий момент продолжается серия самых уморительных и нелепых багов от компании Bethesda.
Геймеры продолжают находить ошибки в игре Fallout 76, которая вышла 14 ноября. На этот раз пользователи столкнулись с деформацией героя. Это происходит, когда он надевает силовую броню.
Искажение модели героя портит не только его внешний вид. Дело в том, что он приводит к тому, что персонаж "застревает" в доспехе, который в итоге не отображается в самой игре.
Некоторые геймеры при этом нашли упомянутый выше баг занятным и попросили компанию Bethesda, которая отвечала за разработку игры, не исправлять его. Напомним, что Fallout 76 создавали на базе четвёртой части — тогда геймеры сталкивались с аналогичной проблемой.