Авторы Fallout 76 разрешили геймерам догола раздевать персонажей

В настоящий момент продолжается серия самых уморительных и нелепых багов от компании Bethesda.

Геймеры продолжают находить ошибки в игре Fallout 76, которая вышла 14 ноября. На этот раз пользователи столкнулись с деформацией героя. Это происходит, когда он надевает силовую броню.

Искажение модели героя портит не только его внешний вид. Дело в том, что он приводит к тому, что персонаж "застревает" в доспехе, который в итоге не отображается в самой игре.