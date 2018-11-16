Перевернули игру. Чиновники из Ленобласти сделали проекты дворов в Sims 2
На сайте Елизаветинского сельского поселения, что в Ленинградской области, появились дизайн-проекты дворов, выполненные в игре The Sims 2 — видеоигре в жанре симулятора жизни.
Фото: елизаветинское.рф
На макеты дворов, сделанные с помощью редактора игры, недавно обратил внимание в своём ЖЖ блогер Илья Варламов, хотя появились они ещё в феврале. Он отметил, что разработчики симулятора вряд ли подозревали, что их продукт будет использоваться для проектирования реальных объектов благоустройства.
Фото: елизаветинское.рф
На сайте действительно можно увидеть десятки эскизов проекта благоустройства нескольких объектов: например, площади Дружбы и улицы Басова. На эскизах красуются дома, лавочки, клумбы, тренажёры и деревья.
Фото: елизаветинское.рф
Проект стали обсуждать в соцсетях, и многие пользователи отнеслись к затее со здоровой иронией. Они обратили внимание, что на скриншотах даже осталась кнопка паузы в левом верхнем углу. Кроме того, для создания проекта использовали старую версию игры — вторую, хотя уже появилась четвёртая.
Фото: елизаветинское.рф