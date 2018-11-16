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Опубликовано 16 ноября 2018, 13:21

Перевернули игру. Чиновники из Ленобласти сделали проекты дворов в Sims 2

На сайте Елизаветинского сельского поселения, что в Ленинградской области, появились дизайн-проекты дворов, выполненные в игре The Sims 2 — видеоигре в жанре симулятора жизни.

Фото: елизаветинское.рф

Фото: елизаветинское.рф

На макеты дворов, сделанные с помощью редактора игры, недавно обратил внимание в своём ЖЖ блогер Илья Варламов, хотя появились они ещё в феврале. Он отметил, что разработчики симулятора вряд ли подозревали, что их продукт будет использоваться для проектирования реальных объектов благоустройства.

Фото: елизаветинское.рф

Фото: елизаветинское.рф

На сайте действительно можно увидеть десятки эскизов проекта благоустройства нескольких объектов: например, площади Дружбы и улицы Басова. На эскизах красуются дома, лавочки, клумбы, тренажёры и деревья.

Фото: елизаветинское.рф

Фото: елизаветинское.рф

Проект стали обсуждать в соцсетях, и многие пользователи отнеслись к затее со здоровой иронией. Они обратили внимание, что на скриншотах даже осталась кнопка паузы в левом верхнем углу. Кроме того, для создания проекта использовали старую версию игры — вторую, хотя уже появилась четвёртая.

Фото: елизаветинское.рф

Фото: елизаветинское.рф

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Алина Гостева
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