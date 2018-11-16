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Регион
Опубликовано 16 ноября 2018, 15:07

Sony отказалась принимать участие в главной игровой выставке

Фото: &copy; Colin Young-Wolff/Invision for Activision/AP Images

Фото: © Colin Young-Wolff/Invision for Activision/AP Images

В настоящий момент сотрудники японской компании ищут новые способы для привлечения аудитории.

В одном из своих последних интервью представители компании Sony сообщили о том, что японцы не планируют посещать в 2019 году выставку Е3. Причина пропуска главной игровой выставки не называется.

В Sony отметили, что у них в настоящий момент нет в планах запуска собственного мероприятия, похожего на Blizzcon. Также сотрудники японской корпорации заявили, что они будут работать над новым форматом коммуникации с геймерами.

Напомним, что в рамках выставки Е3 в этом году Sony показала сразу несколько крупных проектов. Среди них были вторая часть The Last of Us, Days Gone, Death Stranding и многие другие.

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Сергей Сурепин
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