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Опубликовано 16 ноября 2018, 16:39

Не хрустеть. В Госдуме предложили запретить попкорн в кинотеатрах

Фото: &copy; Flickr/Jim Choate

Фото: © Flickr/Jim Choate

По словам депутатов, нет ничего страшного в том, чтобы есть его до начала фильма, но не во время сеанса.

Член Комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев предложил запретить есть попкорн во время просмотра фильмов в кинотеатрах.

— Пусть приходят, до сеанса кушают, отдыхают, но ходить там с едой, с подносами... Люди заходят, с таким бадьями — ведро пятилитровое попкорна, заходят и начинают там хрустеть, кидать это всё, — сказал он в беседе с корреспондентом агентства городских новостей "Москва".

По словам Свищева, с этим реально бороться, даже несмотря на то, что "это бизнес". В качестве аргумента он привёл практику кинотеатров в СССР, где попкорн не продавался и "никто не хрустел".

Также он привёл результаты исследований, которые доказали, что во время просмотра кино человек ест больше, чем он привык, что стимулирует его употреблять больше вредных продуктов.

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Евгений Шуваев
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