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Регион
Опубликовано 16 ноября 2018, 17:50

Кузнецова сравнила отказ родителей в Хабаровске спасти дочь с притчей о Соломоне

Анна Кузнецова. Фото: &copy; РИА Новости / Владимир Трефилов

Анна Кузнецова. Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Детский омбудсмен выразила надежду, что новорождённую девочку удочерят хорошие люди.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова сравнила с притчей о Соломоне и двух матерях инцидент с новорождённой девочкой в Хабаровске, жизнь которой врачи были вынуждены спасать через суд из-за несогласия её родителей на операцию.

— Позволю себе напомнить притчу о царе Соломоне и двух матерях, — заявила детский омбудсмен.

Согласно притче, к Соломону пришли две женщины, у одной из которых ребёнок погиб и был подменён на младенца соседки. Царь предложил разрубить малыша пополам и отдать каждой по половине, раз они никак не могут его поделить. Настоящая мать упала в ноги правителю и просила отдать мальчика другой женщине, лишь бы он остался жив.

Картина Николая Ге "Суд царя Соломона"

Картина Николая Ге "Суд царя Соломона"

— Понимание, что жизнь и здоровье ребёнка выше всяких принципов, ещё раз подтверждает этот случай в Хабаровске. Я надеюсь, что ребёнок обретёт любящую семью, — отметила Кузнецова.

Напомним, в Хабаровске родители запретили спасать жизнь своей единственной выжившей после рождения тройняшке, а потому врачам пришлось обращаться в суд, чтобы спасти девочку.

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