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Опубликовано 16 ноября 2018, 16:03

Умер двукратный лауреат премии "Оскар" Уильям Голдман

Фото:&nbsp;&copy; Greg Allen/Invision/AP

Фото: © Greg Allen/Invision/AP

Писатель и сценарист скончался на 88-м году жизни в своём доме, который расположен на Манхэттене.

Информация о смерти писателя поступила от его семьи и друзей. Как сообщает Deadline, Уильям Голдман долгое время болел — летом его состояние ухудшилось.

Уильям Голдман — лауреат двух премий "Оскар". Награды он получил за сценарии к фильмам "Вся президентская рать" и "Бутч Кэссиди и Санденс Кид". Также он написал романы "Принцесса-невеста" и "Марафонец".

Книги Голдмана также получили экранизации. Он сам писал сценарии к фильмам.

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Сергей Сурепин
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