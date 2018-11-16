Умер двукратный лауреат премии "Оскар" Уильям Голдман
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Писатель и сценарист скончался на 88-м году жизни в своём доме, который расположен на Манхэттене.
Информация о смерти писателя поступила от его семьи и друзей. Как сообщает Deadline, Уильям Голдман долгое время болел — летом его состояние ухудшилось.
Уильям Голдман — лауреат двух премий "Оскар". Награды он получил за сценарии к фильмам "Вся президентская рать" и "Бутч Кэссиди и Санденс Кид". Также он написал романы "Принцесса-невеста" и "Марафонец".
Книги Голдмана также получили экранизации. Он сам писал сценарии к фильмам.